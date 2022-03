Lissone: sciopero dei dipendenti della Itala Project contro il taglio del personale I dipendenti della azienda in appalto hanno incrociato le braccia mercoledì davanti al magazzino della Vefer in viale Martiri della Libertà coordinati dal sindacalista Cub Luis Seclen. «Siamo qui per rivendicare la dignità dei lavoratori».

Operai in sciopero all’esterno dell’azienda Vefer di Lissone. Nella mattinata di mercoledì 16 marzo, una settantina di dipendenti della Itala Project, azienda in appalto, hanno incrociato le braccia davanti al magazzino di viale Martiri della Libertà, coordinati dal sindacalista Cub Luis Seclen. «Siamo qui per rivendicare anzitutto la dignità dei lavoratori- spiega il sindacalista - e per protestare contro la riduzione del personale».

