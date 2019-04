Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone: rimossa la croce pericolante dell’ex oratorio San Luigi La croce della chiesa dell’oratorio San Luigi a Lissone è stata rimossa. Venerdì 5 aprile dopo che il vento l’aveva resa pericolante, con immediata chiusura di un tratto di strada per evitare rischi all’incolumità delle persone.

La croce della chiesa dell’oratorio San Luigi a Lissone è stata rimossa. Dopo che il vento l’aveva resa pericolante, con immediata chiusura di un tratto di strada per evitare rischi all’incolumità delle persone, venerdì 5 aprile i tecnici si sono messi al lavoro per completare le operazioni di rimozione della croce, in tutta sicurezza.

Un momento particolarmente toccante per i tanti lissonesi che hanno legato alla storica chiesa di via don Colnaghi un pezzo della loro vita.

La strada era stata chiusa nel pomeriggio del 28 marzo in seguito alla caduta di calcinacci dall’ex oratorio sulla carreggiata.



Lissone, smontaggio croce oratorio San Luigi

