Lissone: rifacimento della segnaletica in numerose strade, occhio ai divieti di sosta

Modifiche temporanee alla viabilità per il rifacimento della segnaletica orizzontale. Il Comune di Lissone informa che dal 21 luglio fino al 31 agosto (o comunque fino al termine dei lavori) in alcune zone della città verranno avviati i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale. Nei giorni di cantiere, nelle zone interessate vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati a tutti i veicoli. In loco verranno segnalati ai cittadini la durata e gli orari dei singoli lavori.

Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori, se necessario, potranno essere imposte anche delle modifiche temporanee alla viabilità circolare (divieto di transito, senso unico alternato e/o chiusura temporanea delle vie, cui potranno però sempre accedere i residenti, e deviazioni del traffico veicolare).

Ecco quali saranno le zone interessate: via Ferrucci-piazzale Rimembranze (compresa l’area di parcheggio alberata del cimitero), via Ferrucci tratto da via Maggiolini a via Manzoni, via Leopardi, via Manzoni, via Parini, piazza De Gasperi, piazza Lega Lombarda, via Po, via Palazzine, via Assunta, via Verri, via Crippa, via Garibaldi e via Maggiolini.

