Ossa di pollo nel giardino di via Botticelli (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone: pericolose ossa di pollo nell’area cani di via Botticelli, presentata denuncia Si tratta dell’ultimo “ritrovamento” in un’area non nuova a pericolosi ritrovamenti e ad una lunga lista di segnalazioni di criticità o carenze (anche strutturali): è scattata una denuncia alle forze dell’ordine.

L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è il ritrovamento di alcune ossa di pollo. Un atto vile che i frequentanti dell’area cani del giardino pubblico di via Botticelli, a Lissone, hanno denunciato alle forze dell’ordine.

Per l’area cani in questione, è un fatto che fa però seguito ad una lunga lista di segnalazioni di criticità o carenze (anche strutturali) che da tempo non lasciano sereni molti proprietari di cani, alcuni di questi avrebbero deciso di portare il proprio animale altrove in città. Al centro delle lamentele finisce quindi non solo l’inciviltà di ignoti, ma anche la manutenzione dell’area ritenuta alquanto trascurata.

