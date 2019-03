Lissone: per Carnevale bottiglie di vetro vietate in piazza Libertà Carnevale come capodanno: a Lissone bottiglie di vetro vietate in piazza Libertà nel giorno della sfilata. È un’ordinanza emessa dal sindaco Concettina Monguzzi relativa a sabato 9 marzo.

“Dalle 12 alle 18, in concomitanza con la sfilata di Carnevale e con la grande festa prevista nella piazza del Centro storico, sarà vietata la vendita di bevande contenute in recipienti di vetro da parte degli operatori commerciali posizionati in piazza Libertà, e sarà proibito anche introdurre bevande contenute in recipienti di vetro nella stessa area”, spiega una nota del Comune.

L’ordinanza rientra fra le misure per garantire “idonee condizioni di sicurezza ai cittadini che partecipano all’evento” e ottempera alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno. In occasioni di manifestazioni pubbliche è richiesta la necessità di impedire l’introduzione di bevande in contenitori di vetro nelle aree interessate da eventi a cui è previsto un notevole afflusso di persone.

La violazione dell’ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.

