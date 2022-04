Lissone, nuovo palazzetto all’esordio: dall’Ohio e Toronto per il torneo internazionale di basket Nove squadre juniores partecipanti provenienti da sette nazioni al XXVIII Torneo Internazionale Juniores “Città di Lissone” – 8° Trofeo Galvi: Jit 2022 con la Apl padrona di casa: appuntamento dal 15 al 18 aprile.

XXVIII Torneo Internazionale Juniores “Città di Lissone” – 8° Trofeo Galvi: Jit 2022 è realtà e Lissone diventa capitale del basket giovanile. Il nuovo palazzetto dello sport apre le porte per la prima volta. Associazione Pallacanestro Lissone porta in Brianza, tra il 15 e il 18 aprile, ben 9 squadre partecipanti

L’edizione sarà la numero 28 ed è riservata alla categoria U19 (atleti nati nel 2003 con possibilità di schierare al massimo 2 fuori quota nati nel 2002 come da categoria FIP).

Per la prima volta nella sua trentennale storia (la prima edizione risale al 1993), il JIT avrà 9 squadre partecipanti (7 nazioni rappresentate) per una formula innovativa che darà a tutte le partecipanti la possibilità di giocarsi la finalissima.

Team partecipanti: Ohio, Toronto Basketall Club, Basketgymnasiet Rig Mark, Team Urspring, Akademia, KK Kastav Rijeka, Stella Azzurra Roma, Apl Lissone e SGR Aurora Desio.

La nuova formula a 9 prevede 3 gironi di “qualificazione” da 3 squadre ciascuno con classica formula girone all’”italiana” per un totale di 9 gare. La formula avrà un totale di 21 partite che si giocheranno tra il PalaFarè di via Caravaggio e il nuovissimo palazzetto dello sport di via Di Vittorio, altra grande novità del torneo.

Il nuovo palazzetto ospiterà, dopo la cerimonia di inaugurazione, sia le gare della serata d’apertura, in programma venerdì 15 aprile dalle 19, sia le finali di lunedì 18 dalle 15. Sempre centrale anche lo storico PalaFarè di via Caravaggio, centro nevralgico di tutta l’organizzazione e anch’esso sede di oltre la metà delle gare in programma (resta “a disposizione” il palazzetto Ripamonti di via Tarra).

Il torneo è sempre organizzato sotto l’egida della Federazione Italiana Pallacanestro grazie si avranno 8-10 arbitri di serie B da tutta Italia prescelti dai vari Comitati regionali che ruoteranno su tutte le partite e faranno un vero e proprio corso di formazione durante il torneo.

Ultimo ma non ultimo per importanza, ufficiale la conferma del main sponsor Galvi che intitola il torneo e il trofeo che andrà alla squadra vincitrice del JIT per l’ottava edizione consecutiva. Ufficiale anche Adidas sponsor tecnico che fornirà i palloni ufficiali dei gara del JIT e le scarpe quali premi individuali per il JIT show di domenica 17.

“Gran parte degli atleti delle varie delegazioni saranno ospiti, come da tradizione, nelle famiglie lissonesi, fattore che alimenta anche lo scambio socio-culturale dei nostri ragazzi con gli atleti provenienti da tutto il mondo- spiegano da Apl - negli stessi giorni del JIT, si svolgerà anche il XIII Torneo Internazionale Minibasket – Trofeo Cocoon - KIT2022. Il torneo che viene organizzato nella palestra di via Fermi a Lissone, avrà per l’occasione una edizione speciale, con squadre tutte italiane. Il torneo è riservato alla categoria Under 12 (ragazzi nati nel 2010)”.

Le 6 partecipanti sono: Apl Lissone, Olimpia Milano, Pgc Cantù, Basket Seregno, Libertas Cernusco, Urania Milano.

