Lissone, nuovi parcometri e 10 cents in più: dall’1 luglio sul ticket va anche il numero di targa

Nuovi parcometri e aumenti di 10 centesimi a Lissone. Al via lunedì 1 luglio la nuova gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune affidata alla Sct Group – Sistemi Controllo Traffico - di Albenga. In servizio nuove colonnine che prevedono l’inserimento del numero di targa del veicolo al pagamento della sosta prima dell’inserimento delle monete o del pagamento con carte di credito: questo consente di attestare la corrispondenza tra l’automobile parcheggiata e la sosta pagata. Sarà quindi erogato un ticket col numero di targa del veicolo che potrà essere esposto su un unico cruscotto, facilitando anche il controllo e contrastando i furbetti della sosta.

Cambiano i prezzi orari (e quelli relativi alle frazioni orarie): nelle zone Garibaldi - Gramsci - Agostoni - De Gasperi da 0,80€/h si passerà a 0,90€/h, in tutte le altre zone da 0,50€/h si passerà a 0,60€/h. Nella zona piazzale Padania e via Agostoni 2-3 è confermata e invariata la tariffa giornaliera di 2 euro.

Un incremento che, spiegano dal Comune, impegnerà il nuovo gestore della sosta a pagamento a realizzare a proprie spese, nei prossimi mesi, la completa riqualificazione dell’area di sosta del laghetto del Bosco Urbano, l’installazione di ulteriori 9 punti di accesso alla città con telecamere Ocr, 3 nuovi sistemi di allerta allagamento sottopassi in via Mascagni, Via Carducci, Via Fratelli Bandiera. Il nuovo gestore eseguirà un sistema di gestione e controllo del traffico su tutto il territorio, la gestione della ciclostazione, l’installazione e la manutenzione di 8 pannelli informativi a messaggio variabile, l’installazione di 3 nuovi dispositivi dissuasori di velocità (in aggiunta ai 5 esistenti). Inoltre, una volta entrata a regime, la sosta a pagamento vedrà una novità sostanziale per residenti e titolari di attività commerciali che potranno disporre di un pass gratuito (per attività o famiglia) per parcheggiare la propria macchina sulle strisce blu (gratuita, valida ad esclusione della zona più centrale).

Gli abbonamenti sottoscritti con Abaco Spa con scadenza oltre il 30 giugno resteranno in vigore e saranno ritenuti validi anche dal nuovo gestore, Sct Group. Resteranno validi anche gli abbonamenti sottoscritti per i parcheggi dei pendolari della stazione e per i silos di piazzetta Padre Pio e via Crippa. Anche l’eventuale credito rimanente nelle tessere ricaricabili “taki time” rilasciate da Abaco sarà certificato dal nuovo gestore e potrà essere utilizzato dopo l’1 luglio.

