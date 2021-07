Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone, non si riesce a pagare il parcheggio ma fioccano multe I parchimetri segnalati con bancomat fuori servizio sono in piazzetta Fumagalli (retro prepositurale) e in via Dante. Nelle scorse ore, sarebbero stati avvistati alcuni tecnici presumibilmente impegnati nelle operazioni di ripristino.

“Bancomat temporaneamente fuori servizio” informa il cartello apposto sul parchimetro. L’utente si reca in banca o in alcuni negozi per reperire i contanti, ma quando torna si trova una multa sul parabrezza. Disavventure e disservizi segnalati a Lissone dove il vice sindaco Marino Nava, informato dei fatti, fa sapere di riferire alla società concessionaria gli episodi.

Questioni che, nel frattempo, vengono comprensibilmente mal digerite da chi si ritrova di fronte al parchimetro privo di monetine e chi, peggio ancora, nel tentativo di ovviare al disservizio recuperando la somma presso alcuni esercizi pubblici della zona, si ritrova però con “la beffa” della sanzione. I parchimetri segnalati con bancomat fuori servizio sono in piazzetta Fumagalli (retro prepositurale) e in via Dante. Dove, nelle scorse ore, sarebbero stati avvistati alcuni tecnici presumibilmente impegnati nelle operazioni di ripristino. Rabbia e-in alcuni casi- multa, sono però tutt’altro che smaltite.

