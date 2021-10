Lissone: negozi aperti, bancarelle e musica con la “Festa dell’Uva” In programma sabato 9 ottobre a partire dalle 15.30 per le vie del centro storico è promossa dall’associazione Lissone Commercia. Immancabile, ci sarà la distribuzione dei grappoli d’uva a cura dei volontari delle associazioni.

Il frutto di stagione celebrato con un appuntamento ricco di eventi, tra shopping e divertimenti, musica e un centro città che si anima per accogliere i visitatori. Torna, in una veste rinnovata, la “Festa dell’Uva” di Lissone, in programma sabato 9 ottobre a partire dalle 15.30 per le vie del centro storico. Promossa dall’associazione Lissone Commercia, presieduta da Lorenzo Terlera, punta a creare una bella occasione di socializzazione per tutti coloro che a Lissone troveranno negozi aperti fino a mezzanotte e le bancarelle dei mercatini, band musicali, il karaoke, spettacoli di magia e giocoleria, i gonfiabili per i più piccoli e lo spettacolo di luci led. E, immancabile, ci sarà la distribuzione dei grappoli d’uva a cura dei volontari delle associazioni che operano sul territorio. A loro si potrà lasciare una libera offerta.

Alle 18.30 andranno in scena i ballerini con lo spettacolo di figure in volo che sarà poi replicato alle 21 e alle 23. Per i più piccoli il teatrino dei pupazzi animati e il mago pasticcione, dalle 18 alle 19. Alle 18.30 partirà anche la parata musicale con un omaggio alla tradizione scozzese e irlandese, accompagnata da figuranti sui trampoli. Anche in questo caso la performance sarà replicata alle 21 e alle 23. Trampolieri protagonisti anche del Led live show. Ad accompagnare la festa ci sarà la colonna sonora anni Settanta e Ottanta con i cantanti che si esibiranno dalle 18.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23. Non mancherà anche la magia del circo con il Super show circus old style family con esibizioni di magia, giocoleria e illusionismo, dalle 21 alle 22.30.

Il meteo dovrebbe favorire la “Festa dell’Uva” che promette di regalare un lungo sabato di intrattenimento e allegria.

