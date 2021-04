Lissone, monsignor Ubbiali si trasferisce a Milano per incarico dell’arcivescovo Il teologo monsignor Sergio Ubbiali lascia la comunità di Lissone: l’arcivescovo Delpini gli ha affidato un nuovo incarico in una parrocchia di Milano.

Da tanti anni, monsignor Sergio Ubbiali, docente di teologia, canonico di Sant’Ambrogio in Milano, presta servizio pastorale nella città di Lissone. Presente il sabato pomeriggio per le confessioni e la domenica per la celebrazione delle messe nelle varie parrocchie. In accordo con l’arcivescovo Mario Delpini inizia ora il servizio pastorale in una parrocchia di Milano, Santa Maria Nascente.

Monsignor Ubbiali lascia dunque la Comunità pastorale di Lissone, mentre continua il suo impegno di professore ordinario di Teologia presso la sede centrale (a Milano) della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e la stretta collaborazione con le istituzioni universitarie di Padova e di Torino, come pure quella di Monaco di Baviera. “Esprimiamo, riconoscenti, il grazie di tutta la comunità di Lissone per la decennale presenza tra noi e per quanto ha saputo donare con tanta fedeltà” il messaggio dei sacerdoti della Comunità pastorale Santa Benedetta Teresa della Croce di Lissone.

