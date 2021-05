Lissone, matching nel legno arredo con il portale interattivo Il Comune al lavoro per realizzare una piattaforma virtuale che possa unire venditori e acquirenti, con focus sulle attività del mobile, del legno, dell’arredo e del design che da sempre caratterizzano la Città di Lissone

Un portale interattivo che metta in costante contatto il mondo delle aziende produttrici di arredo di Lissone con quello dei clienti (privati e professionali) provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo.

Nell’ambito della proposta progettuale del Duc, Distretto Urbano del Commercio, già finanziata nel 2020 da Regione Lombardia con 80mila euro a fondo perduto, il Comune di Lissone prosegue nella programmazione di una piattaforma virtuale che possa unire venditori e acquirenti, con focus sulle attività del mobile, del legno, dell’arredo e del design che da sempre caratterizzano la Città di Lissone.

A fianco dell’amministrazione comunale, figura Apa Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza, associazione di rappresentanza delle piccole imprese, che svolge una costante attività di presidio capillare delle varie realtà istituzionali particolarmente rilevante dato il nutrito tessuto economico e artigianale esistente a Lissone.

Lissone “Home of Design” - il nome individuato per il portale - avrà come obiettivo quello di mettere al centro la valorizzazione del patrimonio artigianale del design, dell’arredo e dell’artigianato derivante dalla storia lissonese. Home of Design, per come è stato pensato in questi mesi dal Comune e da Apa Confartigianato, sarà un portale interattivo in lingua italiana ed inglese, dove si potrà accedere alla “vetrina” di ciascuna impresa.

Nella vetrina di ogni impresa saranno presenti il company profile dell’azienda, un video di presentazione aziendale, una galleria fotografica dei prodotti dell’azienda, una agenda attraverso la quale sarà possibile richiedere lungo tutto l’arco dell’anno un appuntamento fisico/virtuale tramite sistema di web conference con il titolare dell’impresa.

L’idea di Home of Design è proprio quella di realizzare una “fiera virtuale” operativa 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, in cui saranno organizzati eventi specifici con la presenza di designer, architetti e figure specialistiche del mondo legno-arredo-design.

