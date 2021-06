Lissone, Libritudine torna in presenza con otto eventi dal 18 al 30 giugno Il Festival del libro sarà ospitato nel giardino esterno della biblioteca civica e in vicolo Ronco. Il via, giovedì 18, alle 21, nel cortile della biblioteca di piazza IV novembre sarà con l’incontro “Human Library: amor di patria tre avventurose esperienze”.

Libritudine, il Festival del Libro di Lissone, torna in presenza e sarà ospitato dal 18 al 30 giugno nel giardino esterno della biblioteca civica e in vicolo Ronco. Otto gli eventi in programma tra incontri e spettacoli, storie locali e grandi classici, tutti ad ingresso gratuito su prenotazione, che avranno un duplice filo conduttore: per una parte di eventi il tema è legato a storie del territorio lissonese e comunque locale, per un’altra parte la riflessione prende spunto da un approfondimento sull’utilizzo della lingua “volgare”, da Dante in poi.

Il via, giovedì 18, alle 21, nel cortile della biblioteca di piazza IV novembre sarà con l’incontro “Human Library: amor di patria tre avventurose esperienze”. Grande rilievo merita la presentazione del volume “I Dress” (sabato 19, ore 18) edito dall’amministrazione comunale per riscoprire la Lissone capitale del mobile e del design attraverso cartoline commerciali degli artigiani e produttori di un tempo.

La seconda parte del Festival sarà dedicata alla riscoperta delle tradizioni linguistiche, con una serata omaggio (domenica 27, ore 18) a Franco Loi, recentemente scomparso, e alla sua poesia; con uno spettacolo interamente dedicato ai poeti dialettali lombardi tra ‘800 e ‘900, fino ad arrivare al “padre” della lingua italiana, Dante Alighieri, a 700 anni dalla sua scomparsa, con un triplo appuntamento: artistico ( il 25 ore 18) letterario (il 25 ore 21) e poetico (il 26 ore 21 in vicolo Ronco). Domenica 20, alle 18, incontro “Il quadro ritrovato: la consegna delle chiavi a San Pietro”.

