Lissone: l’accensione del cedro di Natale va in diretta su Youtube L’appuntamento è per martedì 8 dicembre alle 17.30 sul canale Youtube del Comune di Lissone: in programma c’è la tradizionale accensione del cedro di Natale di piazza Pertini.

Lissone non rinuncia alla condivisione dell’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie, ma l’8 dicembre l’appuntamento è su youtube. Nel rispetto delle norme anticontagio, che impongono di evitare assembramenti, la tradizione dell’illuminazione del Grande Cedro di Piazzale Pertini si rinnova in streaming (annullata solo in caso di maltempo).

L’appuntamento è per martedì 8 dicembre alle 17.30 sul canale Youtube del Comune di Lissone (QUI). In piazza il sindaco Concettina Monguzzi e l’assessore con delega al Marketing Territoriale Alessandro Merlino.

“Sarà così possibile essere partecipi, senza spostarsi da casa e in piena sicurezza, di un gesto che porterà in città l’atmosfera magica del Natale”, fa sapere una nota.

