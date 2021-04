I rifiuti in via don Moscotti (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone, la segnalazione: macerie tra il verde nel quartiere “Don Moscotti” Una residente segnala il fatto sui social network, direttamente all’assessorato alla città vivibile di Lissone chiedendo pulizia. «Ecco quello che vedranno dai terrazzi i futuri inquilini del “pratone”» scrive polemicamente.

Scarti edili nel verde del quartiere “Don Moscotti”, non lontano dal nascente palazzetto dello sport. Una residente segnala il fatto sui social network, direttamente all’assessorato alla città vivibile di Lissone chiedendo pulizia. «Quartiere Don Moscotti: perché ci avete chiesto di dargli un nome? Un quartiere per riqualificarsi più che un nome ha bisogno di pulizia- scrive - anche per quest’anno il parcheggio all’angolo di via Don Bernasconi non verrà completato, dopo 10 anni. Però, i lavori per il vicino palazzetto dello sport continuano senza sosta».

La donna posta alcune fotografie che mostrano rifiuti e scarti edili nel verde. «Ecco quello che vedranno dai terrazzi i futuri inquilini del “pratone” - scrive- chi risponde se qualcuno si fa male con questi materiali edili buttati così? Possono essere così esposti? Non dovrebbero essere smaltiti in modo adeguato?».

L’assessore alla città vivibile, Marino Nava, invita la lissonese, sempre tramite social, a rivolgersi all’ufficio ecologia.

