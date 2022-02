Lissone: la nuova piazza Libertà prende forma, posata la pavimentazione In via Assunta e in via Palazzine a Lissone è conclusa la posa della nuova pavimentazione e definita la continuità visiva col manto di piazza Libertà.

Il progetto di riqualificazione del centro storico di Lissone procede. Da questo fine settimana, l’aggiornamento lavori mostra evidenti passi in avanti. In via Assunta e in via Palazzine, è conclusa la posa della nuova pavimentazione e definita la continuità visiva col manto di piazza Libertà; l’area è delimitata alle auto per consentire alla pavimentazione di stabilizzarsi, così come previsto dal cronoprogramma dell’intervento.

In piazza Libertà, l’area cantiere situata al centro si è leggermente estesa e hanno preso avvio gli interventi propedeutici alla creazione del nuovo asset di arredo urbano previsto. Sempre in piazza Libertà, nei pressi delle alberature situate in prossimità di via Paradiso, è definito lo scavo per l’ascensore di collegamento col silos sotterraneo e si sta progressivamente intervenendo su tutte le aiuole collocate attorno alle piante presenti. Questo intervento di nuova delimitazione degli spazi di terra coinvolge anche le aree limitrofe a Villa Magatti. Tutte le aiuole saranno meglio identificate con nuova cordolatura e una nuova geometria.

Infine, in Villa Magatti è stata posata la nuova pavimentazione di pregio che dal marciapiede porta verso l’ingresso della nuova casa delle associazioni.

“I lavori procedono speditamente, le squadre di operai in questo cantiere sono operative anche al sabato - fanno sapere dal Comune - accanto a Villa Magatti, è stata conclusa la definizione dei nuovi vialetti che condurranno alla riqualificata area verde”.

