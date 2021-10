Lissone, la biblioteca verso la normalità: riaprono emeroteca e auto prestito, più postazioni studio Segnali consistenti di un ulteriore ritorno verso la normalità quello che a partire da giovedì 14 ottobre interesserà la struttura di piazza IV Novembre.

In biblioteca civica, a Lissone, riapre l’emeroteca con la possibilità di sfogliare quotidiani e riviste, vengono riattivate le postazioni di auto-prestito e crescono ancora le postazioni riservate allo studio. Un ulteriore ritorno verso la normalità quello che a partire da giovedì 14 ottobre, interesserà la struttura di piazza IV Novembre.

Una prima notizia riguarda in modo particolare studenti e universitari: gli spazi per lo studio cresceranno fino a diventare 44 grazie ad ulteriori posti collocati al primo piano della struttura, tutti nel rispetto del distanziamento interpersonale.

Per garantire il rispetto dei protocolli anti-contagio in vigore, verranno implementate le “postazioni di sanificazione” al primo piano con gel igienizzante, spray detergente e rotoli di carta a disposizione degli utenti.

Per usufruire della sala studio - così come per accedere a tutti gli altri servizi disponibili in biblioteca civica - sarà necessario esibire il Green pass o la certificazione valida di tampone negativo, ad esclusione delle categorie esentate.

Ad ulteriore conferma del graduale ritorno alla normalità dei servizi bibliotecari, a breve riaprirà al pubblico anche l’emeroteca con 12 postazioni a disposizione dell’utenza per la lettura di quotidiani e riviste.

Aumenteranno i posti anche in sala ragazzi, dove verranno posizionate altre 8 sedute. Per favorire l’utenza e accelerare le dinamiche di prestito, verranno riattivate le 2 postazioni di auto-prestito che consentono di poter effettuare l’operazione senza l’ausilio dell’operatore. È riaperta (seppur con orari parziali) anche la Sala multimediale: l’utenza potrà accedere agli scaffali il martedì, il giovedì e il sabato mattina, oltre al mercoledì pomeriggio. La spazio sarà presidiato da un operatore della biblioteca civica che verificherà il rispetto dei protocolli anti-contagio. Continuano ad essere liberamente usufruibili dall’utenza i servizi di ritiro e restituzione, si può procedere alla consultazione dei volumi sugli scaffali e accedere alla Sezione ragazzi e allo Spazio piccoli. Il tutto sempre previa esibizione del Green Pass, come da normativa nazionale.

Per accedere allo Spazio Piccoli e alla Sala Studio, resta consigliata la prenotazione in considerazione degli obblighi di contingentamento. Sarà come sempre possibile effettuare la prenotazione tramite l’app dedicata “C’è posto”, scaricabile da Play Store o App Store. L’ingresso alla biblioteca resta contingentato e all’interno della struttura viene richiesto il rispetto delle norme anti-contagio, fra cui il distanziamento interpersonale di almeno un metro, l’utilizzo della mascherina e l’igienizzazione delle mani all’ingresso.

“In questi mesi, già a partire dall’estate, la nostra biblioteca ha fatto molti passi in avanti verso il completo ritorno alla normalità nell’erogazione dei servizi e questo è molto importante per gli utenti, che finalmente possono tornare a godere appieno di uno dei più importanti luoghi di cultura della città. La biblioteca di Lissone non si è mai fermata in tutto questo anno e mezzo di pandemia: nel lockdown implementando i servizi online e le rubriche e, non appena possibile, riattivando i servizi in presenza. La soddisfazione dell’amministrazione - dice Alessia Tremolada, assessore con delega alla cultura - è proprio quella di essersi sempre tempestivamente attivata, grazie al lavoro degli uffici e dei bibliotecari, per tornare ad offrire alla cittadinanza il maggior numero di servizi consentito. Ora l’auspicio è che la situazione pandemica ci consenta di continuare in questa direzione perché la diffusione della lettura è sempre stato e resta un obiettivo imprescindibile del nostro lavoro in campo culturale”.

Per ulteriori informazioni: 039 7397461 oppure [email protected]

