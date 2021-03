Lissone investe sulle opere pubbliche: 20 milioni di euro per il 2021 Lo sforzo più considerevole è sulla spesa in conto capitale, con un ammontare complessivo degli investimenti che sfiora i 20 milioni di euro: è l’impegno previsto nel bilancio 2021 dal Comune di Lissone per opere pubbliche tra cui spiccano la messa in sicurezza delle scuole, il rifacimento di Villa Reati, la riqualificazione di piazza Libertà.

Lo sforzo più considerevole è sulla spesa in conto capitale, con un ammontare complessivo degli investimenti che sfiora i 20 milioni di euro, di cui oltre 7 milioni derivano dalla prosecuzione di lavori già iniziati nel 2020 e finanziati dal fondo pluriennale vincolato. È l’impegno previsto nel bilancio 2021 dal Comune di Lissone. Fra le voci di maggior rilievo figurano la manutenzione straordinaria delle strade (1,8 milioni), la realizzazione di nuove piste ciclabili (1,1 milioni), la messa in sicurezza delle scuole (780.000 euro), il rifacimento di Villa Reati (520.000), la riqualificazione di piazza Libertà (840.000).

Sempre attraverso l’autofinanziamento, senza ricorrere a indebitamento anche per il 2021, attraverso l’avanzo di amministrazione vincolato per spesa in conto capitale il Comune finanzia oltre 10 milioni di spese di investimento, fra cui le principali sono manutenzione straordinaria di edifici pubblici scolastici e sportivi (3,6 milioni), messa in sicurezza di edifici pubblici e scuole (900mila euro), ristrutturazione ex Cps (1,2 milioni di euro), adeguamento Cdd (850mila), riqualificazione spazi verdi (100mila euro), manutenzione straordinaria degli alloggi comunali (1,2 milioni), efficientamento energetico edifici scolastici (1,1 milioni di euro), riqualificazione Mac (400mila euro), rifacimento asfalti (1,1 milioni), Centro civico quartiere don Moscotti (900mila) e la manutenzione straordinaria del cimitero (100mila).

“Il nostro sforzo rimane quello di superare l’attuale momento di difficoltà, andando oltre l’emergenza con un imponente investimento sulle opere pubbliche della città - dichiara il sindaco di Lissone, Concettina Monguzzi - pur consapevoli dell’emergenza sanitaria in corso, non dobbiamo smettere di pensare al futuro della nostra città per mantenere il senso di comunità e di aggregazione che da sempre caratterizza Lissone”.

