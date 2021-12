Lissone, incidente in via Pacinotti: donna investita, è grave Una donna di 71 anni è stata investita in via Pacinotti a Lissone, i soccorsi l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale di Monza. È successo poco prima delle 7 di venerdì 10 dicembre.

Una donna di 71 anni investita in via Pacinotti a Lissone: trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Grave incidente stradale poco prima delle 7 di venerdì 10 dicembre, a Lissone. Una donna è stata soccorsa dai sanitari dopo essere rimasta coinvolta in un sinistro che è in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

Il fatto si è registrato non lontano da una scuola. La donna, per cause al vaglio degli inquirenti, è stata investita da un’auto. Sul posto si sono recate un’auto medica e un’ambulanza allertati dal 118. L’anziana è stata trasportata al nosocomio monzese; ha riportato un trauma cranico commotivo, traumi alla schiena e alla mano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA