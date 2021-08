Lissone, il rimpianto di Simone Manigrasso: «Addio Tokyo, non ce la faccio» Portò il tricolore quasi sul tetto del mondo, diventando vicecampione mondiale dei 400 metri di atletica ai campionati paralimpici, ma un infortunio lo ha bloccato

“Ho fatto tutto il possibile, ci ho messo davvero l’anima per recuperare da questo infortunio, ma purtroppo non è bastato, il mio sogno finisce qui, addio per sempre Tokyo”. Sono parole di comprensibile sconforto quelle postate sui social da Simone Manigrasso, uno dei talenti dell’atletica paralimpica. Niente da fare, nonostante l’ostinata volontà di recuperare dall’infortunio subito, l’atleta lissonese deve dire addio al suo (nuovo) sogno a cinque cerchi.

“Voglio ringraziare immensamente tutte le persone che in questi due mesi così difficili mi hanno aiutato e sostenuto ed infine voglio fare un grosso in bocca al lupo a tutti i miei compagni di nazionale che partiranno” aggiunge. Nel 2017 Simone Manigrasso, portò il tricolore quasi sul tetto del mondo, diventando vicecampione mondiale dei 400 metri di atletica ai campionati paralimpici, svoltisi a Londra nel mese di luglio. Orgogliosa di questa prestigiosa medaglia d’argento, l’amministrazione comunale di Lissone decise di premiarlo con una cerimonia pubblica.

Al lissonese, 31enne, fu amputata la gamba sinistra in seguito ad un incidente in moto. La sua immensa passione per lo sport e l’atletica l’hanno portato a raggiungere ed ottenere risultati di assoluta eccellenza, giustamente celebrati. L’atleta paralimpico lissonese capace di portare in alto il nome della città di Lissone, purtroppo in questo 2021 deve arrendersi e non potrà unirsi al gruppo diretto a Tokyo. Una grande delusione, nella convinzione che questa ennesima prova potrà essere superata con la determinazione che lo contraddistingue da sempre. Guardando così al futuro con rinnovato entusiasmo. Forza Simone, ti aspettiamo presto (e di nuovo) in pista!

