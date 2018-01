Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Gianni Radaelli)

BEFANA POMPIERI Salvata con dal BALCONE in piazza Liberta con Autoscale dei vigili del Fuoco con distribuzione Caramelle ai bambini (Foto by Gianni Radaelli)

Lissone, i vigili del fuoco in azione per “salvare” la Befana A Lissone è stata salvata dai vigili del fuoco, a Monza è stata celebrata dai motociclisti, dal circolo sardo e da altri ancora. A Vimercate si è meritata un falò. Anche quest’anno la Befana ha portato allegria. Guarda le foto

Monza, Vimercate, Lissone, in occasione dell’Epifania la tradizione della Befana è stata rinverdita un po’ in tutta la Brianza.A Monza è stata celebrata quella del Cral, del Circolo sardo alla cascina Cantalupo e anche quella dei motociclisti e dell’Enpa. A Vimercate si è meritata anche un falò, mentre a Lissone è stata salvata dai vigili del fuoco che hanno voluto ricordarla con una festa ad hoc. Sempre a Lissone non sono mancati i Papurott, i tradizionali dolci locali.

