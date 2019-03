Lissone: grave un ciclista finito contro un furgone

Il furgone centrato dal ciclista in via Toti (Foto by Edoardo Terraneo)

Si sono temute conseguenze ben più gravi sabato 30 marzo in mattinata, a Lissone, per un ciclista 21enne finito contro la fiancata di un furgone Vito Mercedes.

L’incidente stradale è accaduto attorno alle 10 in via Toti: secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, giunti sul posto insieme a un’ambulanza della Croce Rossa di Monza e un’automedica, il conducente del furgone , illeso, avrebbe svoltato in direzione Monza senza avvedersi dell’arrivo del 21enne in bicicletta che non è riuscito a evitare lo scontro.

Il giovane avrebbe colpito violentemente con il capo la fiancata del furgone. I mezzi di soccorso sono stati allertati per un codice giallo. Inevitabili le code lungo la via dove il traffico è stato temporaneamente deviato.

