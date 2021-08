Lissone, Francesca Guerisoli è il nuovo direttore del Museo d’Arte Contemporanea Quarantaquattro le domande pervenute al bando del Comune, 5 i candidati finalisti. In questa rosa, la Commissione ha assunto la deliberazione dopo colloqui individuali. “L’elevato numero di candidature pervenute per la direzione del Mac di Lissone dimostra il prestigio che viene attribuito nel mondo dell’arte contemporanea alla nostra struttura museale” affermano il sindaco Concettina Monguzzi e l’assessore alla cultura Alessia Tremolada

È Francesca Guerisoli il nuovo direttore del Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, incarico che prenderà il via a partire dall’inizio del mese di settembre e proseguirà per il prossimo biennio. L’iter di selezione è stato portato a termine dalla Commissione presieduta da Angela Levatino, dirigente del Settore Politiche Educative, Giovanili, Promozione Culturale ed Economica del Comune di Lissone, è composta da Anna Detheridge, critica d’arte, giornalista, e docente universitaria all’Università Bocconi di Milano, al Politecnico di Milano e all’Accademia di Belle Arti di Brera, e Renato Diez, giornalista, consulente per collezionisti, già docente di Economia dell’Arte all’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Quarantaquattro le domande pervenute al bando del Comune, 5 i candidati finalisti.

All’interno di questa rosa, la Commissione ha assunto la deliberazione dopo colloqui individuali.

“L’elevato numero di candidature pervenute per la direzione del Mac di Lissone dimostra il prestigio che viene attribuito nel mondo dell’arte contemporanea alla nostra struttura museale - affermano il sindaco Concettina Monguzzi e l’assessore alla cultura Alessia Tremolada - da parte nostra va il ringraziamento a tutti i partecipanti per essersi messi in gioco e per essere arrivati anche da zone territoriali distanti. Siamo soddisfatti di essere giunti al termine dell’iter e auguriamo buon lavoro alla dottoressa Guerisoli per questo nuovo ciclo. L’amministrazione comunale lavorerà in sinergia e darà pieno supporto al nuovo direttore per la definizione e l’attuazione, già dal prossimo autunno, di un programma strategico che consolidi la posizione del Mac nel panorama museale dell’arte contemporanea e che attiri sempre più persone a visitare la struttura”.

Francesca Guerisoli è storica e critica d’arte, docente, curatrice e giornalista. Diplomata presso la Scuola di Specializzazione in Storia dell’arte contemporanea e con un master in curatela delle arti visive è stata consulente per la Provincia di Monza e Brianza per la realizzazione della rete Monza Brianza Musei e ha collaborato con il Centro di Documentazione di Museologia e Museografia di ICOM Italia.

Dal 2009 è docente presso l’Università di Milano-Bicocca, dove insegna “Arte e architettura”, “Linguaggi della fotografia” e “Musei, mostre d’arte e turismo”. È direttrice artistica di Fondazione Pietro e Alberto Rossini, per cui cura il programma espositivo incentrato su nuove produzioni e mostre di artisti del ’900. Collabora con Il Sole 24 Ore.

