Lissone festeggia 20mila euro della Lotteria Italia, premio anche a Busnago

È stato venduto a Lissone uno dei biglietti vincenti della Lotteria Italia del valore di 20 mila euro. A portare fortuna a un anonimo (per il momento) vincitore, è stata Monica Pagani, titolare dell’omonima tabaccheria di via Carotto, in pieno centro città. Un esercizio storico di Lissone all’interno del quale, il giocatore potrebbe aver acquistato il biglietto agli sgoccioli dell’estrazione avvenuta nel giorno dell’Epifania.

«Pensiamo che il biglietto sia stato acquistato nei primi giorni del nuovo anno - spiega la titolare - alcuni clienti mi hanno detto di aver sfiorato la vincita per pochi numeri, ed i loro biglietti erano stati acquistati alla vigilia di Natale. Il tagliando con la serie e il numero fortunato (M 393013) è quindi stato venduto dopo Natale. Non ho idea chi possa essere il vincitore: so per certo che ho venduto in totale 250 tagliandi e ben 50 biglietti sono stati venduti dal 1 gennaio in poi. Nella mia tabaccheria entra anche tanta gente di passaggio».

Nell’esercizio lissonese la Lotteria Italia aveva già fatto capolino, poco meno di 10 anni fa, e anche allora con un premio di terza categoria.

La Brianza nell’edizione di quest’anno è stata baciata dalla fortuna anche a Busnago con un biglietto vincente di 20 mila euro. Un altro anche a Cambiago, appena fuori provincia, lungo la A4.

