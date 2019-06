Lissone, feste a scuola. Farè: realizzate saponette e lo spot che le promuove Feste di fine anno a Lissone per le scuole medie Farè e Croce.Nella prima incontro con il percussionista senegalese Mohamed Ba. I ragazzi hanno realizzato un video per pubblicizzare le saponette prodotte nel loro laboratorio. Alla Croce laboratori e concerto dei ragazzi dell’indirizzo musicale e del coro dei Coriandoli. Guarda le foto

Giorno di festa per le medie Farè e Croce di Lissone. Un fine anno particolare per le due scuole che hanno riepilogato l’attività svolta durante l’anno proponendo laboratori. Alla Farè, in particolare, ha riscosso mnolto successo l’incontro con il percussionista senegalese Mohamed Ba che ha raccontato la sua storia, ha parlato del suo Paese puntando sul carattere universale della musica e sulla sua capacità di unire le genti. Un discorso tradotto in diretta con il linguaggio dei segni da un insegnante di sostegno che si occupa di una ragazza non udente. In uno dei laboratori sono state realizzate delle saponette e i ragazzi hanno anche ideato e prodotto un video, una sorta di spot nel quale spiegano le caratteristiche del prodotto. Video che potrebbe partecipare anche a un concorso.

Anche alla Croce la musica ha avuto un ruolo importante. Oltre ai laboratori e alle altre attività didattiche si è tenuto, infatti, un concerto nel quale si sono esibiti i ragazzi dell’indirizzo musicale e quelli del coro dei Coriandoli

