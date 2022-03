Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Amici di Lollo: nuovo mezzo e festa di primavera (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone, Festa di primavera per gli Amici di Lollo: “sboccia” un nuovo mezzo Piazza Libertà ha ospitato una giornata di divertimento per i più piccoli, con giochi, regali, doni solidali ed un momento speciale: l’inaugurazione della nuova auto “Lollo23” donata dal lissonese Angelo Sala

Una “Festa di Primavera” che fa sbocciare emozioni e un nuovo mezzo a favore dell’associazione “Amici di Lollo” di Lissone. Sabato 19 marzo, piazza Libertà ha ospitato una giornata di divertimento per i più piccoli, con giochi, regali, doni solidali ed un momento speciale: l’inaugurazione della nuova auto “Lollo23” donata dal lissonese Angelo Sala. Insieme a lui, al sindaco di Lissone Concettina Monguzzi, agli esponenti della onlus, amici e sostenitori grandi e piccoli, è avvenuto il taglio del nastro del mezzo che servirà per le attività dell’associazione.

Il mezzo a disposizione degli Amici di Lollo

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Presente il prevosto don Tiziano per la benedizione dell’automobile e associazioni amiche. La onlus fa del bene con progetti legati all’infanzia. “Ad Angelo Sala va il nostro grazie più grande- commentano dall’associazione - ringraziamo inoltre tutti coloro che hanno voluto essere presenti in questo momento, il sindaco e gli assessori, gli amici di Auser e Croce Verde, Don Tiziano per la benedizione dell’automobile e di tutti i bambini che trasporterà! Grazie a tutti!”.

