Festa del cioccolato in centro a Lissone, l’assessore Merlino tra le bancarelle (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone, festa del cioccolato e animazioni nel fine settimana del Carnevale Alle 18.30 la cornice di piazza IV Novembre ospiterà le Fontane danzanti, uno spettacolo a suon di musica con incredibili giochi d’acqua uniti a cerchi di fuoco, resi unici da un laser show

Una Carnevale dolcissimo a Lissone. Fine settimana ricco di animazioni e festa del cioccolato in piazza IV Novembre e via Garibaldi. Sabato 5 e domenica 6 marzo: due giorni all’insegna del divertimento e del gusto. Dalle 16 di sabato 5 marzo, infatti, piazza IV Novembre si trasformerà in un suggestivo palco dove tornerà l’elezione del “re” e della “regina” del Carnevale con premi per tutti i bambini partecipanti. Alle 18.30 invece la cornice di piazza IV Novembre ospiterà le Fontane danzanti, uno spettacolo a suon di musica con incredibili giochi d’acqua uniti a cerchi di fuoco, resi unici da un laser show. In caso di annullamento per maltempo, l’evento verrà posticipato a data da destinarsi.

Festa del cioccolato in centro a Lissone

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Le sorprese non finiscono. Lissone riabbraccia la festa “Dolcezze e Cioccolato sotto le stelle” l’evento che si terrà sabato 5 e domenica 6 marzo in via Garibaldi con protagoniste l’arte dei maestri cioccolatieri e la cultura del cioccolato artigianale. Già nella mattinata di sabato 5 tante persone hanno fatto un salto per acquisti e curiosità.

Un Carnevale “speciale” si festeggerà anche al laghetto: organizzato dall’Ads Cannisti Muggiò, gestore dell’impianto di pesca sportiva, in collaborazione con l’associazione Stefania, Amici di Lollo, ASd Poseidon, associazione Noi per Loro: sabato 5 marzo, dalle 15, “Carnevale Insieme”, un momento di festa e di aggregazione oltre ogni barriera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA