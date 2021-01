Lissone, falsi addetti e allarme truffe: «Nel dubbio chiamate le forze dell’ordine»

Falsi addetti citofonano alle case di Lissone e i residenti lanciano l’allarme truffa. Affiorano nelle ultime settimane episodi di tentati raggiri e l’ultimo è segnalato in viale della Repubblica per un contratto per la fornitura di luce. Nel dubbio il consiglio di chiamare le forze dell’ordine.