(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone, cinema all’aperto (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone diffidata per i film all’aperto gratuiti: biglietto per il “Cinema sotto le stelle”, il Comune fa tre serate in più (gratis) Il cinema all’aperto gratuito di Lissone diventa a pagamento per una diffida delle case di distribuzione e il Comune amplia l’offerta per cercare di rispondere al possibile disagio degli spettatori.

Il cinema all’aperto a Lissone diventa a pagamento e il Comune amplia l’offerta per cercare di rispondere al possibile disagio degli spettatori. Tutto è successo negli ultimi giorni: la cooperativa è ha in gestione il servizio (Controluce) ha ricevuto la diffida da parte delle case di distribuzione dei film a proseguire con la rassegna a ingresso gratuito per una sorta di “illecita concorrenza” con le sale cinematografiche del territorio.

Per questo da martedì 21 luglio, con il film Parasite, al Cinema sotto le stelle si assiste con biglietto di 4 euro e prenotazione dei posti. Almeno fino all’esito dell’istruttoria a livello nazionale che al momento vede una pronuncia parziale.

Con cinque spettacoli diventati a pagamento, l’amministrazione comunale ha deciso di organizzare altre tre serate, da programmare nel mese di agosto, a ingresso gratuito (con prenotazione) e durante le quali “verranno proposti alla cittadinanza film concessi dalle case cinematografiche per proiezioni gratuite”, nota il Comune.

Nel caso di “Frozen”, il titolo verrà sostituito con una nuova pellicola, sempre destinata ai più piccoli, a titolo gratuito previa prenotazione.

«Attraverso la rassegna estiva Cinema sotto le stelle pensata e voluta a titolo gratuito con investimento di risorse economiche comunali, l’amministrazione comunale si è posta la finalità di costruire momenti aggregativi e ludici, nei quali la cultura cinematografica rappresenta lo spirito di un più ampio progetto di socializzazione sul territorio - affermano il sindaco Concettina Monguzzi e l’assessore alla Cultura Alessia Tremolada - Vicende nazionali ci impongono questo cambiamento introducendo il pagamento del biglietto. Il Comune di Lissone ritiene infatti che la proiezione di pellicole nello spazio all’aperto possa rappresentare un modo per coinvolgere il pubblico e, magari, di crearne di nuovo a vantaggio di tutto il comparto. Ci piace però l’idea di offrire 4 spettacoli gratuiti, di cui 3 aggiuntivi a quelli in calendario: il fascino di una storia cinematografica è da sempre in grado di conquistare gli spettatori e siamo certi che così sarà, anche con film che hanno terminato il loro viaggio nelle sale cinematografiche».

