Lissone, confermato il kit di benvenuto per i nuovi nati È composto da svariati prodotti per l’infanzia oltre ad un buono per 40 consegne gratuite per la spesa a domicilio su Cortilia e ad un buono sconto LloydsFarmacia. Soddisfazione del sindaco: «Confermato anche in un momento così difficile dal punto di vista sociale, economico e sanitario».

Comune di Lissone, Energie Sociali Jesurum e LloydsFarmacia ( Gruppo Admenta Italia) confermano il pacco dono di prodotti per l’infanzia ai nuovi nati.

Poche settimane dopo il parto, le famiglie dei nuovi nati residenti a Lissone riceveranno dall’Ufficio Anagrafe del Comune una lettera di benvenuto, accompagnata dalle istruzioni per ritirare gratuitamente il kit.

Il progetto, distribuito senza distinzioni di reddito e a costo zero per il Comune, è sostenuto dall’intervento di aziende che offrono il loro supporto condividendo i valori dell’iniziativa. Il kit di benvenuto, assemblato in un pratico sacchetto riutilizzabile, viene consegnato alle famiglie attraverso le quattro LloydsFarmacia presenti in città, dove lo scorso anno a ritirare il dono è stato il 98% dei beneficiari.

«Siamo davvero orgogliosi e soddisfatti di poter confermare il proseguimento dell’iniziativa anche per i nuovi nati del 2021 - dichiarano il sindaco Concettina Monguzzi e gli assessori Annì Mariani e Domenico Colnaghi - anche in un momento così difficile dal punto di vista sociale, economico e sanitario, siamo lieti di poter dare ai piccoli lissonesi e alle loro famiglie un caloroso benvenuto da parte della città».

«Questa iniziativa sa da sempre esprimere al meglio i valori della nostra azienda e la volontà di offrire alle famiglie una rete di supporto e vicinanza professionale e qualificata. Per questo rinnoviamo anno dopo anno il nostro impegno nel renderne possibile il prosieguo, perché crediamo fortemente nel messaggio positivo che questo dono porta nelle case dei destinatari» commenta Arianna Furia, direttore vendite retail Admenta Italia.

Il kit che per il 2021 è composto da svariati prodotti per l’infanzia oltre ad un buono per 40 consegne gratuite per la spesa a domicilio su Cortilia e ad un buono sconto LloydsFarmacia.

