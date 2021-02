Lissone, con i rami spezzati dalla nevicata qualcuno si inventa un’altalena I rami spezzati durante l’ultima nevicata aspettano nel giardino di essere rimossi, qualcuno (dotato di inventiva) ha creato un’altalena. Succede in un’area verde di Lissone.

Con un pezzo di legno c’è chi ha fatto un miracolo fiabesco, ma anche le piccole cose hanno in fondo una scintilla di fantasia. In un’area verde pubblica di Lissone, in zona via Martiri della Libertà, qualcuno ha realizzato un’altalena fai da te utilizzando come base un grosso ramo spezzato e crollato a terra.



(Foto by Elisabetta Pioltelli)

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Recuperata una corda, il gioco è stato fatto. Un’altalena evidentemente rudimentale, ma ideale allo scopo di chi ha voluto magari tornare indietro con gli anni e cimentarsi in un’operazione d’antan per fare un regalo ai più piccoli. E, forse, trovare il bello dove si fatica a vederne anche se in violazione delle regole.



Il gesto che può suscitare per certi versi tenerezza si scontra infatti con l’immagine di un’area verde che in quel punto attende un intervento di pulizia e di rimozione dei rami crollati a terra a seguito della nevicata di fine dicembre.

