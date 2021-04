Lissone: come e quando funziona la ztl fino al 30 aprile Sarà attiva fino alle 18 per tutto il mese di aprile la ztl di Lissone e inizierà mezz’ora più tardi del solito: le regole del Comune.

Ztl di Lissone: attiva sino alle 18 per tutto aprile. Lo ha deciso il Comune in considerazione delle restrizioni in vigore per via della pandemia. Il divieto d’ingresso nel cuore della città (da via Loreto) continuerà quindi a scattare mezz’ora più tardi la mattina e a cessare un’ora e mezza prima la sera. Viste le limitazioni agli spostamenti si darà così la possibilità a chi deve accedere ai negozi e ai servizi in funzione di entrare prima nel centro storico.

L’ordinanza resterà valida fino a venerdì 30. Il provvedimento riduce l’orario di funzionamento della Ztl, che sarà quindi attiva, 7 giorni su 7, dalle 9.30 alle 18, anziché dalle 9 alle 19.30 come accade invece solitamente nel periodo invernale e in primavera.

