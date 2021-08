Lissone, cinque volontari della Protezione civile in soccorso agli alluvionati di Blevio per rimuovere acqua e fango Il pensiero per loro del sindaco Concettina Monguzzi: “Michelangelo Dellegrazie, Barbara Signorini, Alessandro Valsecchi, Maurizio Berti, William Valsecchi hanno messo a disposizione le loro competenze per portare aiuto”

La mano dei volontari della Protezione Civile di Lissone in aiuto alle famiglie di Blevio colpite dal maltempo. Un lungo e faticoso processo di rimozione dei detriti. Le forti piogge e la grandine hanno fatto danni e creato emergenza. Cinque volontari del gruppo di Lissone si sono uniti a quelli di altri Comuni della Provincia di Monza e Brianza per aiutare le popolazioni lariane flagellate dalle piogge torrenziali.

“Ancora una volta, Lissone ha saputo distinguersi per il cuore grande dei suoi concittadini, per la generosità e lo spirito di aiuto che da sempre contraddistingue la nostra Protezione Civile. L’associazione ha messo a disposizione due carrelli con i relativi mezzi per il loro trasporto, oltre a motopompe per lo svuotamento dei locali allagati” il pensiero del sindaco Concettina Monguzzi che nomina uno ad uno i volontari “Michelangelo Dellegrazie, Barbara Signorini, Alessandro Valsecchi, Maurizio Berti, William Valsecchi hanno messo a disposizione le loro competenze per portare aiuto. Hanno ripulito una scalinata che dal Municipio porta all’oratorio, hanno svuotato box invasi da acqua e fango, hanno liberato spazi pubblici dove le auto sono ormai inutilizzabili. Una generosità disinteressata, incarnando lo spirito autentico dei volontari. In cambio hanno ricevuto sorrisi colmi di ringraziamento da parte di uomini, donne e bambini che stanno vivendo ore disperate. Da parte mia - conclude il sindaco - va il ringraziamento a tutti i volontari della Protezione Civile di Lissone. Sempre presenti, sempre al fianco dei cittadini che si trovano in difficoltà. Un supporto certo sul quale contare nelle situazioni di emergenza e in quelle più gestionali. La loro è una presenza che rassicura, che conforta, che trasmette fiducia”.

