Un’immagine storica di artigiani mobilieri di Lissone (Foto by Radaelli Gianni)

Lissone celebra la storia del legno-arredo in un libro Le cartoline artistiche degli artigiani di Lissone, ovvero i “Dress”, veri e propri racconti di un’epoca, saranno la punta di diamante di un originale volume voluto dal Comune per valorizzare la vocazione produttiva e commerciale di Lissone, ossia quella del legno-arredo.

Le cartoline artistiche degli artigiani di Lissone, ovvero i “Dress”, veri e propri racconti di un’epoca, saranno la punta di diamante di una preziosa serie di materiali riferiti ai primi sessant’anni del Novecento, che saranno raccolti in un originale volume voluto dal Comune, ed attualmente in preparazione.

Un progetto culturale che intende valorizzare la vocazione produttiva e commerciale di Lissone, ossia quella del legno-arredo. Il testo, edito da Verga Arti Grafiche di Macherio, fornirà materiali d’epoca, reperiti direttamente tra i collezionisti privati. Tra questi, anche i “Dress”, ovvero “cartoline artistiche - fanno sapere dal municipio - utilizzate dagli artigiani del mobile lissonesi per promuovere la propria attività commerciale”.

Sono già state svolte ricerche sui soggetti raffigurati e sul periodo di pubblicazione e sono state raccolte informazioni e testimonianze. Del volume, di 120 pagine, saranno tirate 1.000 copie. Il testo vuol essere un’occasione per conservare e diffondere la memoria e i ricordi legati a una delle tradizioni più nobili di Lissone, come fatto in precedenza con il libro “Cartoline d’epoca - Lissone 1900-1960”, pubblicato dieci anni fa dal Comune di Lissone.

