Lissone capitale del ciclismo a scatto fisso: assegnati i titoli italiani Per le strade di Lissone ultima prova dell’Italian Fix Cup, il campionato italiano corso con biciclette a scatto fisso (le due ruote con il rapporto fisso). Ecco i nomi dei vincitori. Hanno partecipato 150 atleti.

Lissone regina per una notte. Sabato 22 settembre la città brianzola ha assegnato il titolo tricolore al quarto Criterium Cinelli, valevole come ultima prova dell”Italian Fix Cup”, il campionato italiano firmato FCI (Federazione Ciclistica Italiana). Spettacolo e persino qualche incidente occorso ad un paio di protagonisti in gara con la diretta streaming di PMG Sport garantita da telecamere.

Il podio delle donneFoto Pioltelli

Nel cielo di Lissone, che al crepuscolo si è infiammato di colori mozzafiato, lo show delle biciclette a scatto fisso ha tenuto col fiato sospeso gli appassionati del genere. Il detentore attuale della maglia tricolore, il toscano Martino Poccianti (Cykleng Divisione Corse), era l’uomo da battere ed è stato battuto da Giovanni Longo (Baumer Team) che lo ha preceduto sul traguardo sprint di Lissone. Terzo Michael Capati. Nella categoria donne, invece, non delude una delle più attese, Elena Valentini (Tred Factory Raconta Team), che ha vinto il titolo italiano precedendo Arianna Coltro (Car is Over) e Giorgia Fraiegari (Cykeln).

Un momento della gara

Le premiazioni, alla presenza delle autorità locali e degli sponsor, hanno dunque incoronato i nuovi campioni italiani che hanno indossato la maglia tricolore di fronte ad un pubblico festante. Alla regia della competizione, il lissonese e vice presidente dello Sport Club Mobili Lissone, Enrico Biganzoli. Il circuito di 1195 metri è stato allestito per la prima volta in piazzale degli Umiliati di Lissone, col patrocinio del Comune. Quasi 150 atleti hanno fatto tappa in Brianza dove per una notte si sono accese le stelle delle biciclette a scatto fisso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA