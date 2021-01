Lissone, brutto incidente in via Bernini: anziana investita da un’auto e trasportata all’ospedale San Gerardo L’episodio di Lissone sta generando polemiche in rete: nel mirino l’illuminazione pubblica di via Bernini che, in quel punto, risulta precaria. In virtù anche dell’alta velocità delle auto il tratto diventa molto pericoloso

Brutto incidente stradale in via Bernini intorno alle 18.30: anziana investita da un’auto è stata soccorsa in codice rosso. Sul posto sono accorsi i carabinieri. La donna è stata trasportata ( poi in codice giallo) all’ospedale San Gerardo di Monza.

L’episodio sta generando polemiche in rete: nel mirino l’illuminazione pubblica che, in quel punto, risulta precaria e l’alta velocità. “ Zero luce e macchine che vanno alla velocità della luce. Chiedo al nostro sindaco di fare qualcosa. È stata appena investita una signora con il carrellino della spesa che attraversava le strisce pedonali. Limite di velocità in questa via!” uno dei commenti apparai sui social network in queste ore.

