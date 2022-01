Lissone: aumento di contagi nelle classi primarie, per una settimana niente pre e post scuole Si tratta di una decisione che l’amministrazione comunale ha concordato con i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi I, II e III: il servizio sarà sospeso in via temporanea da venerdì 21 fino a venerdì 28 gennaio.

Notevole aumento di positivi nelle scuole primarie di Lissone: saltano pre e post scuola per una settimana. Per tutelare la maggior frequenza nelle classi e garantire la didattica, oltre che salvaguardare il più possibile la salute dei bambini e la serenità delle famiglie, in via cautelare, l’amministrazione comunale ha concordato con i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi I, II e III di Lissone la sospensione temporanea dei servizi pre e post scuole in tutte le primarie, da venerdì 21 fino a venerdì 28 gennaio.

«Alla fine del mese di gennaio, alla luce dello scenario epidemiologico e dell’andamento della curva dei contagi, l’amministrazione comunale, sempre in accordi con i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi I, II e III di Lissone, valuterà se ci sono le condizioni opportune per riattivare in sicurezza i servizi in oggetto» fa sapere in una nota il Comune.

Il provvedimento potrà mutare alla luce di differenti scenari che si evidenzieranno a seguito della giornaliera interlocuzione in essere fra i competenti uffici comunali e i dirigenti scolastici.

«Confidando nella comprensione delle famiglie interessate, l’amministrazione comunale comunicherà tempestivamente ogni cambiamento» conclude il Comune.

