Lissone, attenzione in via De Amicis a Santa Margherita: transito e sosta vietati causa lavori, modifiche a linee bus Transito e sosta vietati in un tratto di via De Amicis a Lissone da lunedì 29 marzo a mercoledì 31 marzo. È la strada principale di attraversamenti della frazione di Santa Margherita: modifiche anche ai bus.

Transito e sosta vietati in un tratto di via De Amicis, la strada principale di attraversamenti della frazione di Santa Margherita a Lissone.

Da lunedì 29 marzo a mercoledì 31 marzo linee dei bus modificate, fermate del pullman spostate e cambiamenti temporanei della viabilità, con deviazioni obbligate per chi si troverà a passare di lì, diretto verso la città o, al contrario, verso Valassina, zona industriale o piattaforma ecologica. Cambiamenti momentanei che saranno in vigore da lunedì a mercoledì causa lavori. Il divieto di transito scatta in via De Amicis, nel tratto che va dall’incrocio con via Pirandello a quello con via Pestalozzi: la strada sarà chiusa per consentire alcuni interventi edili e ci sarà il divieto di parcheggio su entrambi i lati.

Chi arriva da Lissone diretto verso la statale 36 o verso Seregno dovrà svoltare in via Pirandello o in via Tarra e da lì tornare su via Mattei; chi invece deve attraversare Santa Margherita verso Lissone o Biassono dovrà girare in via Pestalozzi, via Deledda, via Savio e da lì proseguire. Sarà modificato anche il percorso dei bus della linea Z228; saranno temporaneamente soppresse le fermate di via De Amicis in corrispondenza della chiesa e di Cascina Aliprandi-via Mattei, sostituite da 2 fermate provvisorie in via Deledda, all’altezza del civico 22, una per senso di marcia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA