Lissone: assalto sventato al Postamat di Santa Margherita Assalto fallito allo sportello automatico Postamat di Santa Margherita a Lissone. I ladri sono entrati in azione domenica pomeriggio, i dispositivi di protezione hanno risposto a dovere.

Sventato il tentativo di attacco all’atm Postamat dell’Ufficio Postale di Santa Margherita a Lissone, in via San Domenico Savio 33, grazie ai sistemi di sicurezza di Poste Italiane. L’allarme è scattato domenica 1 novembre, intorno alle 17: l’allerta arrivata alla sala di controllo di Poste, attiva 24 ore su 24, ha consentito di intervenire immediatamente sul posto con le forze dell’ordine che hanno constatato il tentativo di attacco.

Tutti gli sportelli automatici di nuova generazione (presenti in provincia di Monza e Brianza) sono dotati di macchiatore di banconote, che rende inutilizzabile il denaro sottratto in caso di atto vandalico e di sistema elettronico “antiskimming”, per impedire la clonazione delle carte di credito.

