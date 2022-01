Lissone, Area Tutela Minori: negli ultimi cinque anni seguiti 1.247 casi, investiti 6 milioni I numeri si un servizio prezioso gestito dal Comune. Dal 2017 al 2021 svolte 36mila ore di assistenza domiciliare rivolta a minori. in media, ogni anno, sono stati 260 i minori in carico, di cui 158 affidati ai Servizi sociali.

Area Tutela Minori di Lissone: in 5 anni seguiti 1.347 casi, investite risorse per quasi 6 milioni di euro. Sono le cifre relative a quanto fatto tra il 2017 e il 2021 (alcuni dei quali con progetti trasversali e pluriennali), con più di 36mila ore di assistenza domiciliare rivolta a minori.

Costante il lavoro svolto dall’Area Tutela Minori del Comune di Lissone, quotidianamente impegnata in interventi a favore dei minori la cui titolarità è storicamente affidata agli enti locali.

I numeri raccontano l’impegno svolto dagli uffici comunali: in media, ogni anno, sono stati 260 i minori in carico all’Area Tutela, di cui 158 affidati ai Servizi sociali con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, 32 in Comunità (per un investimento dedicato di oltre 3,5 milioni di euro), 9 in affido familiare. La voce principale ha riguardato lo stanziamento per i minori in comunità (3,5 milioni), un milione di euro è stato invece destinato all’assistenza domiciliare.

Per l’assistenza domiciliare a minori, sono state erogate complessivamente 36.182 ore-educatore a favore di una media di 82 utenti all’anno.

