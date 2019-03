Lissone, anziani del centro Colori della vita distribuiscono pizzini poetici per le strade Il 21 marzo era la giornata internazionale della poesia ma anche la giornata per commemorare le vittime della mafia e gli anziani che frequentano il centro Colori della vita di Lissone le hanno celebrate distribuendo pizzini poetici nelle strade del centro e in quelle limitrofe.

Pizzini poetici in giro per la città. Li hanno portati i frequentatori del centro anziani Colori della vita di Lissone nelle zone limitrofe al centro città. In più, nelle strutture di Colori della vita si sono prodotti video per canali youtube e si sono tenute letture da parte sempre degli anziani anziani.

I pizzini poeticiFoto Alessandra Sala

Il 21 marzo è stata la giornata della memoria per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie, ma anche la giornata internazionale della poesia, motivo che ha spinto la Militanza Artistica (collettivo apartitico orientato a promuovere idee aperte alla ricerca di tematiche sociali attraverso l’arte) a portare a termine la flash mob “Pizzini Poetici”.

La distribuzione dei pizzini

Si tratta intervento orientato a commemorare alcune illustri vittime delle mafie. L’intervento ha visto coinvolte Udine, Torino, Rivoli (To), Alatri (Fr), Milano, Cinisello Balsamo (Mi), Lissone (Mb), Firenze e Chieti.

La distribuzione dei pizzini

I militanti sono intervenuti nel pomeriggio, distribuendo ai passanti o imbucando nelle buche delle lettere massime di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e versi di Peppino Impastato e Alda Merini, passando per le poesie inedite di Mathias PdS, Gianluca Lancieri e Rocco Burtone, abbinate alle illustrazioni a tema di Riccardo Marinucci in arte Ru Vignettaru (PE) e di Mattia Locatelli, Società del Positivo (MI).

La lettura dei pizzini al centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA