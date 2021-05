Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Il laboratorio al Bosco urbano (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone, al Bosco urbano laboratorio colorato con “Il soffio di Artemisia” Venticinque i bambini che hanno partecipato e quasi altrettanto erano in lista d’attesa. “C’è tanta voglia di stare insieme...i bambini hanno aperto insieme a noi una nuova via al Bosco Urbano”

C’è una nuova via al Bosco Urbano di Lissone: la via dei bambini. Grande successo al polmone verde di Lissone, sabato 29 maggio, per il colorato laboratorio didattico promosso dall’associazione “Il Soffio di Artemisia”.

Venticinque i bambini che hanno partecipato e quasi altrettanto erano in lista d’attesa. “C’è tanta voglia di stare insieme...i bambini hanno aperto insieme a noi una nuova via al Bosco Urbano, “ la via dei bambini”- spiega la presidente del sodalizio, Cristina Gazzoli - percorrendola con la biologa Stefania, i bambini hanno visto, toccato e scoperto foglie, frutti ed erbe, conosciuto il loro utilizzo, la loro storia. Arrivati ai noci, hanno potuto pitturare su grandi teli bianchi, utilizzando le spighe al posto dei pennelli”.

I ragazzi durante il laboratorio

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Divertimento, condivisione e spensieratezza in un pomeriggio all’aria aperta. Un momento di scoperta e conoscenza che ha coinvolto i bambini in un percorso culturale che Il “Soffio di Artemisia” è riuscito ancora una volta a creare con grande entusiasmo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA