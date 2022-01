Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone, 70 assegni di studio e 40 buoni libro: bando del Comune per gli studenti Gli assegni, il cui importo è al lordo delle ritenute, verranno attribuiti con criteri che tengono conto sia del merito scolastico dello studente che delle condizioni economiche della famiglia.

Settanta assegni di studio del valore di 350 euro l’uno, quaranta buoni libro del valore di 150 euro l’uno. Il Comune di Lissone ha aperto il bando mettendo a disposizione una cifra di oltre 30mila euro in assegni di studio e buoni libro per studenti lissonesi che frequentano nell’anno scolastico 2021/2022 le scuole secondarie di II° grado statali o paritarie. Gli assegni di studio, il cui importo è al lordo delle ritenute, verranno attribuiti con criteri che tengono conto sia del merito scolastico dello studente che delle condizioni economiche della famiglia. I buoni libro verranno assegnati agli studenti, esclusi dall’attribuzione degli assegni di studio, che ottengano i punteggi più alti sulla base del solo merito scolastico.

I candidati devono essere residenti nel Comune di Lissone, essere iscritti all’anagrafe comunale da almeno due anni e non aver compiuto 21 anni d’età.

La votazione conseguita non potrà comunque essere inferiore ai 7/10 di media, compreso il voto di condotta (escluso il voto di religione) ed a 6/10 in ogni singola materia. Saranno ammessi gli iscritti in prima superiore che abbiano conseguito la licenza media con la votazione di 9 e 10.

Le domande dovranno pervenire, dal 10 gennaio al 18 febbraio ed inviata all’Unità Servizi educativi e Politiche giovanili del Comune di Lissone attraverso lo Sportello telematico del Comune di Lissone (autenticazione con SPID o tramite Carta Nazionale dei Servizi CNS) ed eccezionalmente presso il Comune di Lissone (Ufficio Istruzione) fissando un appuntamento ai numeri telefonici 039/7397 interno 228 o 257 o 333

nei seguenti orari: lunedì-mercoledì 8.30-13.30/14.30-18; martedì, giovedì e venerdì 8.30-13.30.

