L’inganno di internet nel black friday, ma la catena di abbigliamento era aperta Black Friday con qualche brivido in centro Monza: internet e social hanno amplificato una giornata di chiusura del negozio di Zara proprio nel black friday. Ma è stata un errore.

Black Friday con qualche brivido in centro Monza. Anche se il capoluogo brianzolo si è rivelato ben più tranquillo rispetto a Milano, dove la giornata all’insegna degli sconti ha creato code e assembramenti fuori da alcuni negozi, non è mancato un momento di suspense. I “fashion addicted” più tecnologici di Zara, uno dei marchi più amati dai consumatori, venerdì mattina hanno avuto una brutta sorpresa: aprendo Internet per controllare gli orari di apertura del negozio di via Italia si sono accorti che l’esercizio risultava chiuso. Addirittura, la stessa comunicazione sul sito ufficiale: venerdì chiuso, riapertura sabato. “Impossibile - si sono detti - che il negozio resti chiuso proprio in un venerdì speciale come quello di oggi!”.

In realtà, il negozio monzese del noto brand spagnolo era aperto e ha lavorato a pieno regime. La falsa indicazione in rete, tuttavia, non è stata corretta.

