L’impegno sociale prima di tutto: Agrate Brianza in lutto per Luigi Villa e Gianbattista Maffi Il primo, ex assessore e anima del panorama sportivo e culturale, Maffi era noto nella compagnia Filodrammatica Agratese dove dava sfogo alle sue capacità di attore. Il sindaco: «Faremo tesoro della ricchezza che siete stati».

Agrate ha perso due figure molto conosciute per l’impegno sociale: Gianbattista Maffi e Luigi Villa. Maffi, 72enne, era noto nella compagnia Filodrammatica Agratese dove dava sfogo alle sue capacità di attore. Lascia la moglie, Rosa Bambina, e la figlia Roberta, bibliotecaria in città. Le esequie si svolgeranno martedì 30 marzo alle 10 nella chiesa parrocchiale di Sant’Eusebio.

Agrate Gianbattista Maffi

(Foto by Michele Boni)

Luigi Villa, 88 anni, un passato da assessore comunale, ha contribuito per tutta la vita ad animare con passione, competenza e simpatia il panorama sportivo e culturale: è stato presidente del Basket Agrate (c’era anche lui ad ottobre a ritirare il Gelso d’Oro alla società) e del Gruppo Micologico con coinvolgimento anche a livello nazionale; promotore della naturalizzazione della vasca volano e, fino all’ultimo, della sua valorizzazione anche in ambito didattico e divulgativo. Ha inoltre dato il suo contributo nel consiglio di amministrazione del Parco Molgora e poi del Parco Pane. I funerali si svolgeranno mercoledì 31 marzo sempre nella chiesa di Sant’Eusebio alle 14.

«Vi salutiamo, cari Battista e Luigi – dice il sindaco Simone Sironi - Faremo tesoro della ricchezza che siete stati per la nostra comunità, impegnandoci in prima persona perché il patrimonio che avete contribuito a costruire non solo non vada perso ma, anzi, venga valorizzato e arricchito di sempre nuovi contributi. Sentiamoci tutti coinvolti in prima persona. Sono le persone a fare una comunità e quando qualcuno ci lascia, il miglior modo per onorarne la memoria è metterci anche noi al servizio della bellezza». Lunedì 29 marzo si sono invece celebrate le esequie di Cesare Brambilla, 86 anni, che ha dedicato la sua vita al mondo dell’atletica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA