Limbiate: va a denunciare la moglie, finisce arrestato per droga e simulazione di furto È andato in caserma, dai carabinieri, per denunciare la moglie per maltrattamenti. Ma nei guai ci è finito lui. L’uomo, un limbiatese di 44 anni, è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e anche per simulazione di furto d’auto.

È andato in caserma, dai carabinieri, per denunciare la moglie per maltrattamenti. Ma nei guai ci è finito lui. L’uomo, un limbiatese di 44 anni, è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e anche per simulazione di furto d’auto. Domenica scorsa si è presentato in caserma con l’intenzione di fare denuncia nei confronti della moglie che, secondo lui, lo maltrattava.

I militari, che già lo conoscevano, hanno deciso , però di approfondire la questione, facendo degli accertamenti non sulla moglie, ma su di lui. Per questo, come primo intervento, hanno deciso di perquisire la sua abitazione. E qui hanno trovato diverse dosi di droga.

L’uomo nascondeva 145 grammi di marijuana, chiusi in un sacchetto, pronti per essere spacciati ai clienti della zona. In casa c’era anche un bilancino di precisione, da usare per confezionare le singole dosi. In cantina i militari hanno trovato anche la targa di una vecchia auto, di cui l’uomo aveva denunciato il furto. Tutto il materiale è stato sequestrato. Il 44enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti ed denunciato per simulazione di furto d’auto.

