Limbiate: tre auto a fuoco nella notte, c’è anche la pista dolosa al vaglio

auto bruciate in via Leonardo da Vinci (Foto by Fabio Cavallari)

Tre auto divorate delle fiamme. È il bilancio dell’ennesima notte di fuoco a Limbiate. Tra la serata di domenica 24 ottobre e la mattinata di lunedì 25, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per domare l’incendio scoppiato nel grande parcheggio sterrato di via Leonardo da Vinci. Il rogo è scaturito da un Nissan Micra, diventata completamente irriconoscibile, e poi si è esteso alla Fiat Panda e alla Ford Fiesta parcheggiate a fianco. I proprietari delle auto sono tutti residenti nella zona.

Per il momento le cause dell’incendio non sono ancora state accertate ma l’ipotesi dolosa sembra essere la più accreditata. In passato più volte si erano verificati incendi di questo tipo sempre nella zona compresa tra il Villaggio Giovi e via Lombardia.

