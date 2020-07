Limbiate, sequestro di beni e immobili per 5,5 milioni di euro La Guardia di finanza ha eseguito un sequestro di beni e immobili per oltre 5,5 milioni di euro a una impresa edile di Limbiate in fallimento e in debito con lo Stato per circa 1 milione di euro.

Uno dei titolari, in concorso con altri familiari residenti a Cesano Maderno e indagati per bancarotta fraudolenta, distraendo beni e liquidità per oltre 2,5 milioni a favore di aziende riconducibili sempre alla famiglia. I finanziaeri della compagnia di Seveso ha sequestrato un immobile adibito ad ufficio nel comune di Milano, due capannoni a uso commerciale, un laboratorio e 4 appezzamenti di terreno in Brianza, per un valore complessivo di oltre 5,5 milioni di euro.

