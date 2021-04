Limbiate: perde il controllo e si ribalta all’altezza della rotatoria L’incidente è avvenuto giovedì 8 aprile attorno alle 23.30 in via Tolstoj. L’automobilista è stato soccorso dai sanitari inviati dal 118. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco con un mezzo da Bovisio Masciago.

Incidente stradale giovedì 8 aprile attorno alle 23.30 a Limbiate, in via Tolstoj, all’altezza della rotatoria all’incrocio con via Lombardia: per cause in via di accertamento un automobilista ha perso il controllo della sua vettura che si è ribaltata sul ciglio della carreggiata. Sul posto, oltre a un’ambulanza inviata dal 118 e ai carabinieri sono giunti anche i vigili del fuoco con un mezzo da Bovisio Masciago. Il conducente è stato trasportato in ospedale.

Un’altra immagine dell’incidente

