Limbiate, incidente con un’auto: muore motociclista di 24 anni Un violento incidente tra la sua moto e un’auto è costato la vita a un ragazzo di 24 anni di Limbiate nel giorno dell’Epifania. Soccorso in codice rosso e trasportato in elisoccorso, è morto in ospedale.

È morto in ospedale il ragazzo di 24 anni coinvolto in un gravissimo incidente nel pomeriggio dell’Epifania in via Buozzi a Limbiate. Era residente in città. In sella a uno scooter Yamaha TMax si è scontrato violentemente con un’auto, una Peugeot guidata da un uomo di 46 anni, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto. È successo alle 17.30 all’incrocio semaforico tra le vie Pellico, Turati e Buozzi, nel centro del Villaggio Giovi. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi: soccorso in codice rosso, era stato trasportato in elisoccorso (atterrato al centro sportivo di via Tolstoij) all’ospedale San Gerardo di Monza. Sotto shock il conducente dell’auto.

È stato il terzo incidente grave tra domenica e l’Epifania sulle strade della Brianza: domenica mattina un ciclista di Seregno è morto investito ad Arosio, nel pomeriggio un motociclista ha riportato gravi ferite in Valassina.

