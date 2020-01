Limbiate: fiammata in mezzo alla strada per una tubatura tranciata, vigili del fuoco in via Roma Sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri venerdì mattina a Limbiate in via Roma per la rottura di una tubazione del gas, tranciata a seguito di lavori. Nessun è rimasto ferito.

I lavori in corso, il colpo sulla tubatura, la fiammata in mezzo alla strada. Sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco venerdì mattina a Limbiate in via Roma per la rottura di una tubazione del gas, tranciata accidentalmente a seguito di lavori di posa dei cavi della fibra ottica. Nessun è rimasto ferito, sul posto anche i carabinieri.

Limbiate vigili del fuoco fiammata lavori gas via Roma - foto Vigili del fuoco

